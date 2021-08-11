В Пензе три человека умерли из-за отравления суррогатным алкоголем на свадьбе

ТАСС, 11 августа. Пензенские следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек, которые употребляли на свадьбе алкоголь, купленный не в официальных торговых точках, сообщили в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек спиртосодержащей продукцией (ч. 3 ст. 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 6 августа в Пензе на свадьбе несколько человек употребляли алкоголь, приобретенный одним из организаторов праздника не в официальных торговых точках. Впоследствии у гостей ухудшилось самочувствие. В результате двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение следующих двух дней, еще две женщины 1976 и 1973 годов рождения госпитализированы с признаками отравления.

Сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел и криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, изъята оставшаяся спиртосодержащая жидкость, тара из-под алкоголя. Сейчас устанавливается происхождение алкоголя, точки его сбыта, а также лица, причастные к преступлению.