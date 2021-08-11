Суд вынес второй приговор в отношении предпринимателя из "лондонского списка" Каковкина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд приговорил предпринимателя Андрея Каковкина к 4,5 года колонии общего режима в рамках дела о хищении почти 21 млн рублей, сообщили в среду журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Ранее бизнесмена включили в "лондонский список" уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Суд установил, что в марте-мае 2015 года Каковкин предложил другому предпринимателю свои услуги по приобретению земель сельскохозяйственного назначения в Щербиновском районе Краснодарского края. При этом мужчина завладел деньгами в размере 400 тыс. долларов, что в пересчете, согласно курсу, на конец мая 2015 года составило более 20,9 млн рублей.

"Приговором суда Каковкину назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Свою вину в совершении преступления Каковкин не признал. Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе.

Каковкин стал первым членом "лондонского списка" Титова и вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018 года. 23 октября 2019-го приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону его осудили за мошенничество и приговорили к трем годам лишения свободы. В январе Ростовский областной суд изменил назначенное Каковкину наказание на условное с испытательным сроком два года. 22 января 2020 года Каковкин вышел из СИЗО.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбудили уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в России при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.