Авиация сбросила более 4 тыс. тонн воды на лесной пожар в заповеднике Мордовии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Авиационная группировка, задействованная в тушении пожара в мордовском заповеднике, произвела сброс 4 тыс. тонн воды за время работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"Работа по тушению пожара ведется в круглосуточном режиме. Авиацией произведено более 460 сбросов воды общей массой свыше 4 тыс. тонн", - сказали в ведомстве.

В авиационную группировку входит более десятка самолетов Ил-76, Бе-200 и вертолеов Ми-8 из трех ведомств: МЧС, Минобороны и Росгвардии. Наземная группировка составлена из почти 1,5 тыс. человек и 280 единиц техники, включая беспилотники. "Аэромобильные группировки МЧС России продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты", - отметили в пресс-службе.

По последним данным, огнем в заповеднике пройдено 4,6 тыс. га, площадь активного горения составляет около 20 га. Огонь не угрожает населенным пунктам - до ближайшего из них примерно 2,5 км. Эвакуация не требуется.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.