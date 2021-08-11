В институте РАН заявили, что нефтяное пятно у Новороссийска не угрожает отдыхающим

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Образовавшееся недалеко от Новороссийска нефтяное пятно относит от берега, оно не представляет опасности для отдыхающих и прибрежных экосистем. Об этом в среду заявила ТАСС пресс-секретарь Института океанологии Российской академии наук (ИО РАН) Юлия Кононова.

"[Нефтяное] пятно не представляет угрозы, погода работает на нас. Течением пятно относит от берега. Согласно погодным сводкам ожидается циклон, что нам на руку, поскольку пятно будет относить дальше в море. Никакого вреда для отдыхающих и прибрежных экосистем не ожидается", - сказала Кононова.

Ранее Институт космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным оценил нефтяное пятно в районе Новороссийска почти в 80 кв. км. Седьмого августа в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Был создан оперативный штаб с участием сил и средств КТК. В консорциуме добавили, что площадь разлива составила около 200 кв. метров, а объем разлившейся нефти - порядка 12 кубометров.