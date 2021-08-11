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СМИ: в Вирджинии заключенные захватили контроль над одним из блоков тюрьмы

Охрана учреждения покинула помещение, сообщила газета The Washington Post

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Заключенные взяли под контроль один из блоков тюрьмы в американском городе Линчберг (штат Вирджиния) в ночь на среду. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на полицию.

Охрана пенитенциарного учреждения была вынуждена покинуть помещение. К месту происшествия прибыли бойцы специализированных подразделений полиции.

Пока не уточняется, сколько заключенных участвуют в беспорядках. Они не выдвигали каких-либо требований. С ними начаты переговоры. Информации о пострадавших не поступало.

Население Линчберга составляет около 80 тыс. человек. Город находится примерно в 250 км к юго-западу от Вашингтона.

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