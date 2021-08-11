Ливень подтопил дорогу, проходящую по двум районам Барнаула

БАРНАУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Автодорога по улице Попова, являющейся одной из основных транспортных магистралей в Барнауле, оказалась подтопленной в результате ливневых дождей, прошедших 11 августа в Алтайском крае, сообщили ТАСС в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

"После выпадения за короткий промежуток времени большого количества осадков на улице Попова возникают места скопления воды, так как городская ливневая канализация не рассчитана на единовременный пропуск аномального количества воды. При локальном скоплении воды [на улице Попова] сотрудники ГИБДД выехали на проблемный участок и ограничили движение на период стока воды. Кроме того, на момент залповых осадков дежурные бригады МБУ "Автодорстрой" выезжали, открывали дождеприемные решетки для ускорения сброса воды в ливневую канализацию", - сказал собеседник.

По его словам, подтопленную улицу обеспечили закрытой инженерной сетью городской ливневой канализации.

В свою очередь жители города в соцсетях распространили фотографии и видеоролики, на которых видно, что улицу подтопило, а ливневая канализация не справляется с большими потоками воды. Движение автомобилей по подтопленной дороге оказалось затруднено.

Улица Попова проходит по территории двух из пяти районов в Барнауле - Ленинскому и Индустриальному, ее протяженность - около 10 км. На всем протяжении улицы проложили трамвайные пути.

В Алтайском крае 11 августа объявили штормовое предупреждение из-за ливней.