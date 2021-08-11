СК обвинил Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следствие предъявили новое обвинение Алексею Навальному - в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сообщила Петренко.

По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). С 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми руководил ею. СК считает, что деятельность фонда была сопряжена с побуждением людей к совершению противоправных деяний.

Следователи полагают, что Навальный, Волков, Жданов и другие люди распространили на своих личных страницах интернете и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими организации сообщения, содержащие призывы к участию граждан РФ в несогласованных митингах в январе этого года. "При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства", - добавила Петренко.

По статье 239 УК РФ максимальное наказание составляет три года лишения свободы.

В новость была внесена правка (16:06 мск) — приводится в связи с исправлением опечатки в заголовке и лиде.