Роспотребнадзор проверит качество морской воды после разлива нефти в Новороссийске

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб воды в рекреационных зонах в Черном море в Новороссийске для их исследования на предмет загрязнения нефтепродуктами, сообщили ТАСС в среду в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

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Ранее в среду институт космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным оценил площадь нефтяного пятна в районе Новороссийска почти в 80 кв. км.

"Новороссийским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отобраны пробы морской воды в зонах рекреации. Пробы исследуют на показатель загрязнения по содержанию нефтепродуктов", - сообщили в ведомстве.