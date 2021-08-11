Полиция со спецназом проводят спецоперацию в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники отдела ГУ МВД по борьбе с организованной преступностью при поддержке спецназа Росгвардии СОБР проводят спецоперацию в Екатеринбурге, задержали группу людей, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В Екатеринбурге сотрудники полиции и региональной Росгвардии пресекли так называемую стрелку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, операция проводилась по двум адресам. "Задержана группа граждан, они могут иметь отношение к противоправной деятельности. В оперативном мероприятии были задействованы сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и подразделения СОБР Росгвардии. Об итогах спецоперации говорить преждевременно, так как она еще не завершена", - добавил он, не уточнив количество задержанных.

Ранее городской портал E1 сообщил, что возле одного из ресторанов в центре города полиция задержала 10 человек.