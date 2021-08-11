Россиянка погибла в результате ДТП на юге Турции

АНКАРА, 11 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Гражданка России погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Аланья на юге Турции. Об этом сообщили в среду ТАСС в генконсульстве России в Анталье.

"Подтверждаем факт гибели российской гражданки в результате дорожно-транспортного происшествия в Аланье. Обстоятельства этого трагического инцидента выясняются местными правоохранительными органами. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульская помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что накануне вечером мотоциклист сбил предположительно гражданку РФ в городе Аланья. Водитель задержан, по факту аварии проводится проверка.