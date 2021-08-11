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Лесные пожары в России

СК проводит проверку по факту гибели мужчины при тушении лесного пожара в Якутии

Тело мужчины было обнаружено возле одного из сел

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Следствие проводит процессуальную проверку по факту гибели человека при тушении лесного пожара в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"У нас проводится процессуальная проверка по данному факту. Мужчина 1977 года рождения был задействован при тушении пожара в Чурапчинском районе", - сказали в ведомстве.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, тело мужчины было обнаружено возле одного из сел. По данным местных СМИ, он был трактористом, помогавшим тушить пожар. Мужчина пропал еще 9 августа.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 172 природных пожара.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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