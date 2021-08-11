В экстренных службах заявили, что скоплений масляных пятен в Черном море нет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Скоплений масляных пятен в акватории Черного моря после разлива нефти в Новороссийске нет, потому что разлившаяся нефть была легкой и быстро распалась на фракции, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах Южного федерального округа.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

Ранее в среду институт космических исследований РАН по спутниковым данным оценил площадь нефтяного пятна в районе Новороссийска почти в 80 кв. км.

"Скоплений масляных пятен нет. [Разлившаяся нефть] легкая, быстро распадающаяся на фракции, скоплений ее на воде не происходит", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что большая часть нефтепродуктов своевременно собрали.

7 августа в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Создали оперативный штаб с участием сил и средств консорциума.Там уточнили, что разлив произошел в 16:49 мск. В консорциуме добавили, что площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем вытекшей нефти - порядка 12 кубометров.