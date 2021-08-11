Размытый берег реки под Астраханью может обрушиться вместе с жилыми домами

АСТРАХАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Береговая линия реки Бахтемир в Икрянинском районе Астраханской области может уйти под воду из-за размывания берега. Власти региона прорабатывают вопрос оперативного расселения людей, проживающих на данном участке, сообщили в пресс-службе администрации района по итогам рабочей поездки губернатора Игоря Бабушкина в район.

"В ближайшей перспективе под водой окажутся шесть домовладений, прибрежные линии водопровода, электро- и газоснабжения, существует опасность разрушения гидротехнического сооружения федеральной трассы", - говорится в сообщении. Уточняется, что процесс обрушения берега реки Бахтемир создает угрозу жизни людей.

По итогам рабочей поездки губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил главе района представить всю имеющуюся документацию по обследованию береговой линии и информацию о проживающих там людях. Это необходимо для того, чтобы совместно разработать механизм скорейшего переселения граждан из опасной зоны обрушения, пояснили в администрации.

Ранее сообщалось о том, что власти региона планируют построить 22 сооружения инженерной защиты и берегоукрепления, в том числе в Икрянинском районе, до конца 2035 года. Объекты позволят защитить от подтопления около 50 тыс. человек.