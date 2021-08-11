Уголовное дело по факту разлива нефти в районе Новороссийска передали в СК

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет займется расследованием уголовного дела по факту разлива нефти в районе Новороссийска. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

"В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийск, возбужденного органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"), для дальнейшего расследования следственными органами СК России. В настоящее время уголовное дело передано в производство ЗМСУТ", - сказала она.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте. Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза.

Ранее Институт космических исследований РАН по спутниковым данным оценил нефтяное пятно в районе Новороссийска почти в 80 кв. км.