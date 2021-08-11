Вкладчики финансовой пирамиды Finiko подали более 500 заявлений в МВД Татарстана

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Более 500 заявлений от вкладчиков рухнувшей финансовой пирамиды Finiko поступило в правоохранительные органы Татарстана. Об этом журналистам сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

"По Finiko у нас уже более 500 заявлений в Татарстане. По России несколько тысяч уже, наверное", - сказал Давлетьяров.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. 30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.

Следствие просило арестовать Доронина, так как не всех участников уголовного дела удалось установить, а также по причине наличия двойного гражданства. Обвиняемый свою вину не признал, адвокат просил оставить его подзащитного под домашним арестом. После оглашения приговора адвокат Доронина заявил журналистам, что будет обжаловать решение суда. Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу на арест сооснователя Finiko 13 августа.