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В Буденновске загорелся матрасный цех

Площадь пожара достигла 370 кв.м

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Цех по производству матрасов загорелся в городе Буденновске на Ставрополье, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о пожаре в городе Буденновске <…> в цехе по производству матрасов торгово-производственной компании "Меридиан". По прибытии на место пожарными подразделениями эвакуированы 20 человек, производится тушение пожара. Предварительно, площадь пожара составляет 350 кв. м", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:33. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет. На месте пожара работают 12 человек и три единицы техники, информация о происшествии уточняется.

В 17:12 мск объявили локализацию пожара на площади 370 кв. м. 

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