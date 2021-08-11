Генпрокуратура организовала проверку из-за разлива нефти в порту Новороссийска

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Природоохранная и транспортная прокуратуры проводят проверку по поручению Генпрокуратуры России из-за разлива нефти в районе Новороссийска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В настоящее время Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов территориального подразделения Росприроднадзора с воздуха обследуется береговая линия Черного моря вблизи места разлива нефтепродуктов (от Анапы до Новороссийска) с целью объективной оценки масштабов аварии", - сообщили в надзорном ведомстве.

При установлении ущерба морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника "Утриш" примут меры к его минимизации и взысканию с виновного лица. "Новороссийская транспортная прокуратура в свою очередь даст оценку соблюдению требований безопасности эксплуатации водного транспорта", - добавили в ведомстве.

Удалось установить, что при погрузке судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала произошел выброс нефтепродуктов в море в шести километрах от берега. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ "Загрязнение морской среды", которое изъял прокурор из органа дознания и передал для дальнейшего расследования в Краснодарский следственный отдел на транспорте СК РФ. Ситуация находится под контролем Генпрокуратуры.