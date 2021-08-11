В Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась более чем на 600 га за сутки

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Башкирии за сутки увеличилась более чем на 600 га, превысив 4,1 тыс. га. При этом количество очагов сократилось, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

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"По состоянию на 18:00 продолжают действовать 24 очага лесных пожаров на общей площади 4 тыс. 108,7 га. Из них локализовано 20 очагов лесных пожаров на общей площади 3 тыс. 571,7 га. Ликвидировано два очага на общей площади 9,25 га. Тушение продолжается, проводится авиаразведка, прокладка минерализованных полос, при необходимости - встречный пал. Принимаются все необходимые меры для минимизации последствий. Угрозы населенным пунктам нет", - сказано в сообщении.

В тушении огня задействовано 300 единиц техники, более 1,1 тыс. человек личного состава и свыше 500 волонтеров.