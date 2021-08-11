Карантин из-за африканской чумы свиней ввели в одном районе Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области ввели карантин в Вельском районе в связи с выявлением случаев африканской чумы свиней в сельском поселении "Пуйское". Об этом сообщили в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Вельском районе введен карантин в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней. Комплекс ограничительных мер (карантин) введен с 10 августа до окончания проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами. Основанием для введения карантина стало обнаружение трех погибших диких кабанов на поле Лисье около деревни Кухтерево сельского поселения "Пуйское" Вельского района", - говорится в сообщении.

В настоящее время для предотвращения распространения болезни специалисты проводят учет поголовья свиней в хозяйствах на территории сельских поселений "Благовещенское" и "Пуйское". Владельцам свиней запрещены продажа, перемещение и самовольный убой животных. В пресс-службе добавили, что свиньи будут изыматься, а их владельцам будет выделена денежная компенсация с учетом средней цены на свинину.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.