По факту предоставления ростовским сиротам непригодного жилья возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления сиротам из Азовского района Ростовской области жилья, непригодного для проживания. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в 2015-2018 годах должностные лица администрации Азовского района подписали и выдали застройщикам разрешение на ввод в эксплуатацию не менее 11 многоквартирных жилых домов в поселке Овощном, предназначавшихся для детей-сирот. Дома не подключили к сетям водоснабжения. В дальнейшем эти дома предоставили сиротам по договорам найма.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дело возбудили по результатам рассмотрения обращения, поступившего от одного из депутатов Законодательного собрания Ростовской области. Следствие проводит комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также причастных к его совершению лиц.

Ранее следователи СК России возбудили ряд уголовных дел о передаче сиротам из Ростовской области непригодного для проживания жилья. В частности, факты выявили в Целинском, Кагальницком и Родионово-Несветайском районах. Приобретенные властями помещения находились в аварийном состоянии, следователи фиксировали, что проживание в них может угрожать жизни и здоровью проживающих.

В июле в управлении информационной политики правительства Ростовской области сообщали, что в бюджете Ростовской области на 2021 год на приобретение жилья для детей-сирот предусмотрели более 1,5 млрд рублей. Это позволит предоставить жилые помещения более 1 тыс. человек.