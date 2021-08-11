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Посольство Белоруссии в Бельгии приостановило прием по консульским вопросам после поджога

Инцидент произошел 8 августа

ТАСС, 11 августа. Белорусское посольство в Брюсселе приостановило прием посетителей по консульским вопросам после поджога входа в здание. Об этом сообщается в среду на сайте диппредставительства.

"С учетом совершенного неизвестными поджога здания посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел 8 августа, пожар оперативно потушили. Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал власти Бельгии найти и привлечь к ответственности виновных в поджоге.

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