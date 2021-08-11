В МВД Татарстана поступили первые заявления на финансовую организацию Frendex

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Первые пять заявлений от вкладчиков финансовой организации Frendex поступили в МВД Татарстана. Об этом журналистам рассказал начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

"По организации Frendex у нас порядка пяти заявлений поступило, но мы ожидаем, что это количество тоже будет увеличиваться в геометрической прогрессии со временем", - сказал Давлетьяров.

Ранее в местных СМИ сообщали, что финансовый клуб Frendex рухнул вслед за Finiko.

Банк России 1 июня опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. В список включены те, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. В этот список в том числе попала компания Frendex Europe OU (FrendeX).