Дело возбудили в отношении виновника ДТП в Новой Москве, где погиб один человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего мужчины, который, будучи пьяным, не справился с управлением на Калужском шоссе в Москве и наехал на бордюр, в результате чего погибла 16-летняя пассажирка. В числе пострадавших сам водитель и еще два пассажира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Установлено, что около 04:00 10 августа 23-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Подозреваемый задержан. Действия мужчины подлежат квалификации по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследует СК.

Ранее сообщалось, что на 36-м км Калужского шоссе в районе п. Десеновское в Новой Москве около 04:00 автомобиль ВАЗ перевернулся, наехав на бордюр. В результате 16-летняя пассажирка погибла на месте, молодые люди 18, 21 и 23 лет были госпитализированы. Сначала рассматривалась версия о том, что за рулем была именно девушка.