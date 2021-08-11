В Саратове арестовали обвиняемых в похищении детей

САРАТОВ, 11 августа. /ТАСС/. Двоих жителей Саратова арестовали по обвинению в похищении двух девочек семи и 12 лет, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

10 августа в Саратове задержали двоих мужчин, возбудили уголовное дело по п. "а", "в", "д", ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека".

"Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 августа ночью мужчины ворвались в квартиру и похитили двух малолетних детей у отца, причинив ему тяжкий вред здоровью. Местонахождение детей оперативно установили правоохранительные органы.