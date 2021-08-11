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Под Курском в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

На участке трассы М-2 столкнулись пассажирский автобус, грузовой и легковой автомобили

КУРСК, 11 августа. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы при столкновении пассажирского автобуса, грузового и легкового автомобилей на участке трассы М-2 в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате ДТП четыре пассажира автобуса получили травмы. По факту аварии проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель "Камаза", двигаясь по трассе М-2 "Крым" в сторону Белгорода, столкнулся с пассажирским автобусом, остановившимся на запрещающий сигнал светофора. От удара автобус столкнулся с легковым автомобилем Renault.

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РоссияКурская область
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