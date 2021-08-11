Руководство лагеря в Анапе заявило, что при выезде дети из Смоленской области были здоровы

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Дети из Смоленской области, заразившиеся энтеровирусной инфекцией, проходили медицинское обследование до выезда из детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе, актами зафиксировано, что они были здоровы. Также имеется подтверждение, что они были здоровы на момент передачи законным представителям по прибытии домой, заявил ТАСС в среду начальник лагеря "Счастливое детство" Олег Сотник.

Ранее в среду власти Смоленской области сообщали, что лабораторные исследования подтвердили заражение энтеровирусной инфекцией у 22 детей и одного взрослого, прибывших в Смоленскую область из Анапы после отдыха в лагере "Счастливое детство". Еще у двух детей и одного взрослого нашли коронавирус.

"Когда дети уезжают из лагеря, проводится медицинское обследование, называемое "выходной контроль", составляется акт выезда детей, которым зафиксировано, что дети были здоровы и готовы к переезду, на железнодорожном вокзале документы были переданы медицинским работникам. Также мы получили от заказчика [отдыха] официальное письмо, где говорится, что дети здоровы, прибыли без температуры, переданы на перроне вокзала законным представителям", - сообщил Сотник.

Он добавил, что параллельно с детьми из Смоленской области в лагере в третьей смене отдыхали дети из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Екатеринбурга, по прибытии домой они здоровы. Сотник уточнил, что в августе в учреждении проводилась плановая проверка, нарушений не выявлено, также проводится внеплановая проверка после случившегося. По его словам, работники лагеря сдали, в том числе, ПЦР-тесты, они отрицательные.

В региональном управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в среду сообщили ТАСС, что специалисты произвели заборы проб. "В детском лагере отобраны пробы воды, произведены смывы внешней среды, взяты пробы морской воды, биологический материал сотрудников", - сообщили в ведомстве.

Власти Смоленской области организовали проверку после публикаций в СМИ о том, что у 50 детей, отдыхавших в лагере "Счастливое детство" в Анапе, подозревается инфекционное заболевание, которое сопровождается повышением температуры. Всего более 80 детей вернулись домой вечером 9 августа в поезде Анапа - Смоленск, где один из вагонов приспособили под лазарет. Дети жаловались родителям на некачественное питание лагере, отсутствие горячей воды в душе, а также на грязный пляж и мутную воду с водорослями. Губернатор Алексей Островский поручил направить делегацию по месту отдыха детей в город Анапу, чтобы достоверно выяснить причины произошедшего.