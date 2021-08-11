Сооснователей финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск. Они проходят по делу как подозреваемые. Об этом журналистам сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

"По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества", - сказал Давлетьяров.

В МВД добавили, что большая работа проводится в отношении "звездочников" [главные рекрутеров финансовой организации], которые считают себя добросовестными получателями денежных средств. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Также ведется работа с сотрудниками офиса Finiko.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. 30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.

В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 500 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.