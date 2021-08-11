Полиция начала проверку после сообщений жителей о стрельбе в Самаре

САМАРА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции организовали проверку по факту нарушения общественного порядка в Самаре, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным местных СМИ, жители Самары жалуются, что на протяжении месяца во дворе дома 194 по улице Ново-Садовой кто-то стреляет по машинам, собакам и людям из травматического или пневматического оружия. Во вторник стрельба повторилась, во время нее пуля чуть не попала в висок девушке, сидевшей во дворе дома.

"Вчера, получив вызов, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Там они забрали заявление у гражданки 1969 года рождения, опросили очевидцев по факту нарушения общественного порядка. На данный момент проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, комментируя инцидент.

Собеседница агентства уточнила, что сообщений о пострадавших от медицинских учреждений не поступало.