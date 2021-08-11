Директора сочинского санатория "Знание" повторно арестовали по новому эпизоду о растрате

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи арестовал до 9 октября директора сочинского санатория "Знание" Дмитрия Богданова по новому эпизоду в уголовном деле в отношении него о присвоении и растрате, говорится в тексте постановления суда, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Краснодарский краевой суд 5 августа изменил решение Центрального районного суда Сочи и перевел под домашний арест Богданова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

"Центральный районный суд города Сочи, рассмотрев ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богданова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 9 октября 2021 года включительно", - говорится в тексте постановления.

Его адвокат Дмитрий Чечерин уточнил, что новый эпизод по уголовному делу в отношении его доверителя касается растраты.

Ранее Центральный районный суд Сочи арестовал главу сочинского санатория Дмитрия Богданова по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Его защита подала апелляцию на обжалование меры пресечения. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил о том, что намерен добиваться изменения меры пресечения для арестованного генерального директора санатория "Знание", так как содержание предпринимателей в СИЗО на стадии предварительного следствия в соответствии с законом не допускается.