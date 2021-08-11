Дело возбудили в отношении жителя Курска, стрелявшего в ребенка

ТАСС, 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Курска, который подозревается в стрельбе из пневматической винтовки в 12-летнего ребенка. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Курской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 10 августа около 21:30 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в 12-летнего ребенка с балкона четвертого этажа своей квартиры. В качестве оружия он использовал пневматическую винтовку. Ребенок получил непроникающее ранение в область живота.

Ранее сообщалось, что мужчина стрелял в детей, чтобы отогнать их от своей машины. По информации УМВД России по Курской области, в квартире у фигуранта дела правоохранители также обнаружили пневматическое ружье с патронами, пистолет, охотничьи ножи и сверток с веществом растительного происхождения. В настоящий момент устанавливается законность хранения оружия и проверяется состав найденного вещества. По результатам следственных действий будет принято решение о возможном привлечении правонарушителя к уголовной ответственности по нескольким статьям.