Суд арестовал экс-главу кабмина Северной Осетии по делу о растрате 180 млн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву, обвиняемых в растрате 180 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения всем обвиняемым избрана на два месяца.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Такоева, Диамбекова и Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определенных действий или залога отказано", - рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Ранее задержанным Такоеву, Диамбекову и Габараевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата")", сообщали ТАСС в СК.

По версии следствия, в 2014 году Такоев, Диамбеков, Габараева и другие сообщники обеспечили заключение госконтракта и приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости. Следствие ходатайствовало об аресте всех обвиняемых. Ранее у них были проведены обыски.