Роспотребнадзор не выявил превышения нормы нефтепродуктов в море под Новоросскийском

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды в Новороссийске, которые отобрали в рекреационных зонах после разлива нефти, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в среду.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

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Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб воды в рекреационных зонах в Черном море в Новороссийске для их исследования на предмет загрязнения нефтепродуктами.

"В пробах морской воды содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации", - сообщили в ведомстве.

Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщал ТАСС, что специалисты обследовали экологическое состояние пляжей в Новороссийске после разлива нефти, загрязнений нет.