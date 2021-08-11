Против женщины, которая отказывалась слезть с дерева в парке Москвы, возбудили дело

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следователи ОВД Лосиноостровский возбудили дело о хулиганстве в отношении экоактивистки Ольги Кузьминой, которая залезла на дерево в Бабушкинском парке и не желала оттуда спускаться. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

"В отношении моей подзащитной Кузьминой возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц с применением оружия)", - сказал защитник.

Как говорится в тексте постановления о возбуждении дела, Кузьмина с неустановленными соучастниками прибыла в парк и обманула водителя строительного крана. Думая, что девушка будет осматривать дерево на предмет вредных насекомых, тот поднял ее. После этого Кузьмина начала выкрикивать лозунги против строительных работ, которые ведутся рядом. Прибывшим спасателям она пригрозила спортивным арбалетом, который был у нее с собой.

Инцидент произошел 9 августа. Женщина залезла на верхушку дерева в парке на улице Менжинского в Москве и игнорировала призывы полиции и сотрудников МЧС слезть с него. По информации различных Telegram-каналов, таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Ее сняли с помощью пожарной лестницы, после чего сотрудники полиции увезли ее в отделение. В руках у нее был арбалет, однако он находился в чехле.

Бабушкинский суд Москвы признал виновной Кузьмину по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции") и назначил ей шесть суток административного ареста.