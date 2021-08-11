В Minerva Marine заявили, что их танкер не причастен к разливу нефти под Новороссийском

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, считает, что это судно не причастно к утечке нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума, что подтверждается тем фактом, что танкеру разрешили убыть в пункт назначения. Об этом заявил корреспонденту ТАСС по телефону из Лондона представитель по связям с общественностью греческой компании Minerva Marine, представившийся только по имени как Джонатан.

"Ситуация такова: власти в Новороссийске разрешили танкеру покинуть терминал и уйти в море, судно в настоящее время идет по своему графику к пункту назначения, - сказал представитель Minerva Marine. - Власти в Новороссийске и Каспийский трубопроводный консорциум расследуют только выброс нефти, который имел место. Это подтверждает, что не танкер был причиной утечки нефти. Она произошла из терминала".

На вопрос корреспондента ТАСС, собирается ли Minerva Marine предпринять какие-то юридические действия в связи с данным инцидентом, представитель компании сказал: "Minerva Symphony был отпущен, Каспийский трубопроводный консорциум и власти Новороссийска все еще рассматривают какие-то юридические вопросы вокруг данного дела, но тот факт, что танкеру было разрешено отправиться в путь, говорит о том, что данный вопрос для самого судна закрыт".

По данным ресурса Marinetraffic.com, танкер идет в Стамбул, куда должен прибыть 12 августа. Minerva Symphony построили в Японии в 2006 году, он ходит под флагом Греции.