В Воронежском биосферном заповеднике ликвидировали пожар

ТАСС, 11 августа. Пожар, возникший 9 августа в Воронежском государственном биосферном заповеднике на его участке в Липецкой области, ликвидировали на площади 30 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 20:00 ликвидация пожара в заповеднике", - говорится в сообщении.

9 августа около 10:00 мск в Воронежском природном биосферном заповеднике возник пожар на площади 30 га, в трех километрах от села Беляево Усманского района Липецкой области, погибших и пострадавших нет. Его локализовали 10 августа. По словам директора заповедника Анатолия Тарасова, возгорание началось с линейного объекта - высоковольтной линии электропередачи, огонь пошел по травянистой растительности, из-за сухой погоды и сильного ветра пожар перенесся на территорию заповедника.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник создали для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположился на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.