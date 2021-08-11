СМИ: в Северной Македонии сохраняется порядка шести активных очагов возгорания

ЗАГРЕБ, 11 августа. /ТАСС/. Пожарные силы Северной Македонии в сотрудничестве с коллегами из ряда стран - членов Европейского союза продолжают бороться с природными пожарами, сконцентрировав усилия на шести активных очагах возгорания. Об этом в среду сообщил национальный телеканал "Сител".

По его данным, Национальный центр управления кризисными ситуациями сообщил, что в настоящее время наибольшая активность распространения пожаров отмечена в нескольких общинах (административно-территориальных единицах страны) вблизи Скопье, а также в центральном регионе республики.

Процесс тушения очагов возгорания затрудняет аномальная жара, а также порывистый ветер.

К тушению природных пожаров привлечена национальная армия Северной Македонии. Задействована авиатехника, в том числе прибывшая на помощь из Румынии и Болгарии. Личный состав пожарных страны усилен коллегами из Австрии. Основной задачей борющихся с огнем остается недопущение распространения пожаров в направлении населенных пунктов.