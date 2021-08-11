Радионова: снимки из космоса не доказывают большой объем разлива нефти в Новороссийске

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Снимки нефтяного загрязнения в Новороссийске, предоставленные Институтом космических исследований РАН, не являются доказательством большого объема разлива. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оперирует данными, полученными специальным оборудованием, заявила в среду руководитель службы Светлана Радионова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Микронная пленка, если она была фиксирована кем-то, мне тяжело это комментировать, потому что, что увидели с космоснимка, нефтепродукты это или какие-то еще проявления, я этими данными, к сожалению, не могу оперировать, потому что они для меня не являются доказательной базой", - сказала она.

"Пленка нефтепродуктов, если даже она распределялась на какую-то значительную площадь, не говорит об объеме. То есть мы объем будем считать, исходя из полученной [специальным оборудованием] информации", - добавила Радионова.