В Подмосковье загорелось помещение на территории завода "Тепофол"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Помещение загорелось на территории завода "Тепофол" в Кашире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, в 21:31 мск поступило сообщение о пожаре в Кашире на улице Строительная, д. 15.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в одном из помещений на территории завода "Тепофол". Эвакуация проведена до прибытия пожарных подразделений. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что к тушению пожара привлекается 48 человек и 14 единиц техники.

В 22:40 мск объявили локализацию пожара на площади 1 тыс. кв. м.

"Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении МЧС.