В Подмосковье задержали двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Истре

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих заключенных в Московской области, совершивших побег из ИВС в Истре. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", - сказала она.

Волк уточнила, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где их и обнаружили оперативники. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

"В настоящее время все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается", - добавила Волк.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре, открутив замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Возбудили два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.

МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.