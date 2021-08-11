Бывшего вице-премьера Мордовии Меркушкина заподозрили в хищении бюджетных средств

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Обвиняемого в даче взятки в размере 7 млн рублей бывшего заместителя председателя правительства Мордовии - министра целевых программ Алексея Меркушкина, который находится под стражей, заподозрили в еще одном преступлении - хищении бюджетных средств. Суд продлил ему срок содержания под стражей до 28 сентября, сообщается в среду на сайте Ленинского районного суда Саранска.

"В настоящее время Меркушкину органом предварительного следствия инкриминируется совершение еще одного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, Меркушкин как бенефициар ПАО КБ "МПСБ", действуя в составе организованной преступной группы, совершил хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Меркушкин действовал совместно с бенефициаром банка Алексеем Гришиным, бывшим первым заместителем председателя правительства - министром экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Владимиром Мазовым и иными лицами. С ноября 2015 года по март 2019 года под видом реализации инвестиционного проекта в собственность республики продали имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 млн руб.).

Ленинский суд Саранска продлил срок содержания под стражей Меркушкина до 28 сентября 2021 года включительно.

Дело о взятке

Меркушкина задержали при попытке пересечения границы России сотрудники УЭБиПК республиканского МВД. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки".

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, являясь фактическим акционером ОАО КБ "Мордовпромстройбанк", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Деньги передали за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии. Вину в совершении инкриминируемого деяния Меркушкин не признал. 14 мая суд заключил Меркушкина под стражу на два месяца, 7 июля срок содержания под стражей продлили на месяц и пять суток.