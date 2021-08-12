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На заводе в Подмосковье ликвидировали открытое горение на площади 1 тыс. кв.м

Никто не пострадал

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Открытое горение на площади 1 тыс. кв. метров ликвидировано на территории завода "Тепофол" в подмосковной Кашире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:45 мск объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 21:31 мск поступило сообщение о пожаре в Кашире на улице Строительной, д. 15. Эвакуация проведена до прибытия пожарных подразделений. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара задействовали 48 человек и 14 единиц техники.

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