Не менее двух человек получили тяжелые травмы при падении Ми-8 на Камчатке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. По меньшей мере два человека, по предварительным данным, получили тяжелые травмы при падении вертолета Ми-8 в районе Курильского озера на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Пока данных очень мало. По предварительной информации, двое пострадавших в тяжелом состоянии. По остальным уточняется", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее ГУ МЧС Камчатки сообщил о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф.

Как сообщает пресс-служба правительства края, губернатор Владимир Солодов также вылетел к месту происшествия с сотрудниками МЧС и врачами санавиации. Идет спасательная операция. Сотрудники заповедника услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолета на лодках для спасения пассажиров.