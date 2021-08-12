Первых пассажиров упавшего в озеро на Камчатке вертолета подняли из воды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Первых пассажиров упавшего на Камчатке утром в четверг вертолета подняли из Кроноцкого озера, среди них есть выжившие, сообщили ТАСС в пресс-службе Елизовского муниципального района.

"Сейчас на месте крушения работают два борта авиакомпании "Витязь-Аэро" и спасатели, проводится спасательная операция. Первых людей уже достали из озера, среди них есть выжившие, кто-то выплыл сам. Информация по погибшим и пострадавшим пока выясняется", - уточнили в пресс-службе района.

По данным краевого управления МЧС, в 00:50 (мск) 12 августа поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы.