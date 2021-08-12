Упавший на Камчатке вертолет не имел технических неисправностей перед вылетом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вертолет, потерпевший крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке, был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Непосредственно перед вылетом вертолет Ми-8 был осмотрен, технические неисправности не были выявлены", - сказал собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС по Камчасткому краю, в 00:50 мск 12 августа поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. Источник в экстренных службах сообщил, что вертолет утонул в озере. На борту было 16 человек: 13 пассажиров и три члена экипажа. По последним данным, восемь человек погибли, столько же спасены.