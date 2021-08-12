Основные версии падения вертолета на Камчатке - отказ двигателя и ошибка пилотирования

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Отказ двигателей и ошибка пилотирования рассматриваются среди основных версий причин крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования", - сказал собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС Камчатки сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Как сообщает пресс-служба правительства края, губернатор Владимир Солодов вылетел к месту происшествия с сотрудниками МЧС и врачами санавиации.

Идет спасательная операция. Сотрудники заповедника услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолета на лодках для спасения пассажиров. Первых пассажиров уже подняли из воды, сообщили в пресс-службе Елизовского муниципального района. По данным источника в экстренных службах, погибли восемь человек, еще восемь выжили. По его словам, вертолет утонул в озере.