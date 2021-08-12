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Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке
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Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

© Юрий Смитюк/ТАСС

12 августа в результате падения вертолета на Камчатке погибли восемь человек. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка.

Что произошло

  • Жесткая посадка вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" произошла в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.
  • В результате падения вертолета погибли восемь человек.
  • Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования.
  • И.о. министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова заявила, что девять человек выжили после крушения. Их состояние опасений не вызывает.
  • СК возбудил уголовное дело, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением Ми-8.
  • Судьба ребенка остается неизвестной после крушения вертолета.

Как проходит спасательная операция

  • В МЧС РФ сообщили, что к поисково-спасательным работам по оказанию помощи пострадавшим привлекли 45 человек и восемь единиц техники.
  • На место вылетел борт Центра медицины катастроф.
  • Для родственников людей, находившихся на борту вертолета, в региональном главке МЧС РФ открыт телефон горячей линии.

Что известно о вертолете

  • В компании "Витязь-Аэро" сообщили, что вертолет Ми-8 проходил капитальный ремонт в 2020 году. 
  • Вертолет, потерпевший крушение, был осмотрен перед вылетом.
Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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