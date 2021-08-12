Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

12 августа в результате падения вертолета на Камчатке погибли восемь человек. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка.

Что произошло

Жесткая посадка вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" произошла в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

В результате падения вертолета погибли восемь человек.

Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования.

И.о. министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова заявила, что девять человек выжили после крушения. Их состояние опасений не вызывает.

СК возбудил уголовное дело, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением Ми-8.

Судьба ребенка остается неизвестной после крушения вертолета.

Как проходит спасательная операция

В МЧС РФ сообщили, что к поисково-спасательным работам по оказанию помощи пострадавшим привлекли 45 человек и восемь единиц техники.

На место вылетел борт Центра медицины катастроф.

Для родственников людей, находившихся на борту вертолета, в региональном главке МЧС РФ открыт телефон горячей линии.

Что известно о вертолете