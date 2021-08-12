Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

12 августа в результате падения вертолета на Камчатке погибли восемь человек. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка.
Что произошло
- Жесткая посадка вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" произошла в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.
- В результате падения вертолета погибли восемь человек.
- Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования.
- И.о. министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова заявила, что девять человек выжили после крушения. Их состояние опасений не вызывает.
- СК возбудил уголовное дело, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением Ми-8.
- Судьба ребенка остается неизвестной после крушения вертолета.
Как проходит спасательная операция
- В МЧС РФ сообщили, что к поисково-спасательным работам по оказанию помощи пострадавшим привлекли 45 человек и восемь единиц техники.
- На место вылетел борт Центра медицины катастроф.
- Для родственников людей, находившихся на борту вертолета, в региональном главке МЧС РФ открыт телефон горячей линии.