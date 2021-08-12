Капитальный ремонт упавшего на Камчатке вертолета проводился год назад

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Упавший на Камчатке туристический вертолет Ми-8 находился в исправном состоянии, он проходил капитальный ремонт в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор компании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных.

"Машина была исправна. Капитальный ремонт ей проводился в прошлом году", - сказал собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС Камчатки сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Как сообщает пресс-служба правительства края, губернатор Владимир Солодов вылетел к месту происшествия с сотрудниками МЧС и врачами санавиации.

Идет спасательная операция. Сотрудники заповедника услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолета на лодках для спасения пассажиров. Первых пассажиров уже подняли из воды. По данным источника в экстренных службах, погибли восемь человек, еще восемь выжили.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки туристов в труднодоступные районы.