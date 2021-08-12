СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Камчатке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц") после крушения на Камчатке вертолета Ми-8 с туристами на борту, сообщает в четверг Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ. Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.