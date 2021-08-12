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Экипаж вертолета, разбившегося на Камчатке, не докладывал о проблемах во время полета

Полет проходил в штатном порядке

ТАСС, 12 августа. Экипаж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, во время полета не докладывал о технических проблемах на борту. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"По предварительной информации, сам полет проходил штатно. Ни о каких проблемах технического характера экипаж не докладывал", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что выжили два члена экипажа, их опросят в рамках расследования аварии.

В экстренных службах уточнили, что на борту вертолета находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, среди них один ребенок. Первой остановкой в их экскурсионной программе должно было стать озеро Курильское, оттуда они должны были отправиться вулкан Ходутка.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Источник в экстренных службах сообщил, что машина затонула. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Известно, что упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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