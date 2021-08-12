Спасатели камчатского МЧС вылетели к месту крушения вертолета Ми-8

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вертолет со спасателями на борту вылетел к месту крушения туристического вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Спасатели вылетели к месту", - сказал журналистам представитель ведомства.

12 августа в 09:50 (00:50 мск) спасателям поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Источник в экстренных службах сообщил, что вертолет утонул в озере. На борту было 16 человек: 13 пассажиров и три члена экипажа. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Источник ТАСС сообщил, что восемь человек погибли, восемь были спасены. Известно, что упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").

На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю открыта круглосуточная горячая линия для родственников пассажиров, которые находились на борту.